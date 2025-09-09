Idee für mehr Verkehrssicherheit fällt durch Zwischen Gleisen und Gefahr: Warum Magdeburg keinen Zebrastreifen am Hassel will
Magdeburgs Hasselbachplatz bleibt für Fußgänger eine Herausforderung: Ein Zebrastreifen hätte Wege sicherer machen können – doch der Stadtrat hat die Idee abgelehnt. Die Sorge: Verwechslungsgefahr mit den Gleisen.
09.09.2025, 06:20
Magdeburg. - Wie gefährlich ist es für Fußgänger, am Hasselbachplatz in Magdeburg Straßen zu kreuzen, um von einer Straßenbahn in die andere umzusteigen? Hier gehen die Meinungen in der Stadtpolitik weit auseinander. Die Debatte um einen möglichen Zebrastreifen endete im Stadtrat in einem Kulturkampf um die Macht auf der Straße.