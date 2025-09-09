Magdeburgs Hasselbachplatz bleibt für Fußgänger eine Herausforderung: Ein Zebrastreifen hätte Wege sicherer machen können – doch der Stadtrat hat die Idee abgelehnt. Die Sorge: Verwechslungsgefahr mit den Gleisen.

Zwischen Gleisen und Gefahr: Warum Magdeburg keinen Zebrastreifen am Hassel will

Der Magdeburger Hasselbachplatz zur Mittagszeit an einem Wochentag: Es sind viele Fußgänger unterwegs, aber kaum Autos. An der Stelle hätten sich die Grünen einen Zebrastreifen gewünscht.

Magdeburg. - Wie gefährlich ist es für Fußgänger, am Hasselbachplatz in Magdeburg Straßen zu kreuzen, um von einer Straßenbahn in die andere umzusteigen? Hier gehen die Meinungen in der Stadtpolitik weit auseinander. Die Debatte um einen möglichen Zebrastreifen endete im Stadtrat in einem Kulturkampf um die Macht auf der Straße.