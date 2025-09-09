weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Neues Leben am Bürgermeister-Wahltag in Wolmirstedt: Darum heißt ein kleiner Bulle „Bürgermeister“

Verstehen Galoway-Rinder etwas von Kommunalpolitik? Schon zum zweiten Mal kommt in Farsleben ein Kalb am Wahltag zur Welt. Das hat Auswirkungen.

Von Gudrun Billowie 09.09.2025, 06:15
Der kleine Bulle hat den Namen Bürgermeister bekommen. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Das ist schon ein kurioser Zufall: Am Tag, als Mike Steffens zum Bürgermeister gewählt wurde, hat eines seiner Galloway-Rinder gekalbt. Das ist schon einmal passiert, und zwar 2018, an dem Tag, als Martin Stichnoth zum Landrat gewählt wurde. Daraufhin wurde das kleine Kalb auf den Namen „Landrat“ getauft.