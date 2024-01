Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Birkholz. - In Birkholz hat der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr große Pläne. Nach Corona-Pandemie und Jahren, in denen kaum noch etwas passiert war, schien das Vereinsleben eingeschlafen zu sein. Mit zwei jungen Männern an der Vereinsspitze ist seit vergangenem Jahr neuer Schwung in die aktuell 34-köpfige Truppe gekommen. Und die will sich künftig nicht nur auf das Feuerwehrleben konzentrieren, sondern die ganze Ortschaft mit den drei Ortsteilen kulturell und sozial wiederbeleben.