Die Griebener Bockwindmühle kann endlich saniert werden. Rund 30.000 Euro fließen in das fast 200 Jahre alte Bauwerk in der Ortsmitte, dem die vergangenen Dürre-Sommer deutlich zugesetzt haben.

Grieben. - In den zurückliegenden Jahren hat das Holz der historischen Bockwindmühle mitten in Grieben stark unter den extrem trockenen Sommern gelitten. Das Holz ist stärker ausgetrocknet als sonst und hat sich sichtbar verändert. Es haben sich Teile gelöst, andere haben sich verzogen, was auch die Mechanik der letzten von einst vier Bockwindmühlen in Grieben beeinflusste. Jetzt wird sie saniert, dafür hat der Heimat- und Windmühlenverein Grieben viel Geld zusammen getragen.