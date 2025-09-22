Kreis Stendal Gaunertricks und Profitipps der Polizei im Stadtpark von Tangerhütte
Polizeiorchester und Polizeibeamte sind in Tangerhütte den Menschen ganz nah
22.09.2025, 20:00
Tangerhütte. - Einen Nachmittag lang drehte sich im Tangerhütter Stadtpark alles um die Tricks, die Gauner und Ganoven anwenden, um an Hab und Gut rechtschaffener Bürger zu kommen. Zu Gast war nicht nur das Landespolizeiorchester mit der bekannten Sängerin Conny Walnsch, sondern auch Moderator und Kriminalrat a. D., Lothar Schirmer.