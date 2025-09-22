Polizeiorchester und Polizeibeamte sind in Tangerhütte den Menschen ganz nah

Gaunertricks und Profitipps der Polizei im Stadtpark von Tangerhütte

Die Regionalbereichsbeamtinnen Rebecca Heinze und Kathrin Spindler (von links) kamen mit vielen älteren Besuchern, wie dieser Dame aus Schönhausen, ins Gespräch.

Tangerhütte. - Einen Nachmittag lang drehte sich im Tangerhütter Stadtpark alles um die Tricks, die Gauner und Ganoven anwenden, um an Hab und Gut rechtschaffener Bürger zu kommen. Zu Gast war nicht nur das Landespolizeiorchester mit der bekannten Sängerin Conny Walnsch, sondern auch Moderator und Kriminalrat a. D., Lothar Schirmer.