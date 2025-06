Wiederholter Vandalismus auf dem Abenteuerspielplatz in Tangerhütte beschäftigt Anwohner und Politik. Ortsbürgermeister Gerhard Borstell (SPD) wünscht sich in Tangerhütte mehr Kontrollen von Bauhof und Ordnungsamt.

Auf der Kleinkindrutsche des Abenteuerspielplatzes an der Otto-Nuschke-Straße in Tangerhütte sind große Löcher eingebrannt worden. Immer wieder wüten hier Vandalen.

Tangerhütte. - Ein großes Loch klafft in der Kinderrutsche. Glasscherben liegen verstreut auf dem Boden, Müll zwischen den Spielgeräten. Was einst als Vorzeigeprojekt errichtet wurde, ist zum Albtraum für Kinder und Eltern geworden: Der Abenteuerspielplatz an der Otto-Nuschke-Straße in Tangerhütte.