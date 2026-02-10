Die Rettungswache des Landkreises Stendal in Tangerhütte musste wegen statischer Probleme im genutzten Gebäude geräumt werden. Das Objekt soll nun möglichst veräußert werden.

Durch die Fenster der bisherigen Rettungswache in Tangerhütte sind massive Baustützen zu erkennen.

Tangerhütte. - Sind die Räume der Rettungswache in Tangerhütte einsturzgefährdet? Rettungssanitäter und Notärzte hatten vor drei Jahren ein neues Domizil in der alten LB-Schule in Tangerhütte bezogen, doch die mussten sie kurzfristig räumen. Erst 2023 war die Rettungswache des Landkreises in Tangerhütte umgezogen – in die einstige LB-Schule am Stadtrand. Hintergrund war unter anderem die Erhöhung der Rettungswagen-Kapazität vor Ort. Inzwischen ist die Einrichtung ausgezogen – aus baulichen Gründen, wie der Landkreis bestätigt.