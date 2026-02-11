Das vergangene Haushaltsjahr in Tangerhütte ist gar nicht so schlecht gelaufen. Der Quartalsbericht zum Jahresende zeigt mehr Einnahmen bei den Steuern und weniger „Dispo“.

Tangerhütte. - Das vergangene Jahr scheint finanziell gar nicht so schlecht gelaufen zu sein für die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte – das sagt eine Bilanz aus dem Rathaus für das letzte Quartal 2025, die jetzt Stadträten vorgelegt wurde. Dabei wurde beim Thema Geld immer wieder hart diskutiert.