  4. Haushaltsperre: Tangerhütte spart kräftig: Budget im Vorjahr nicht ausgeschöpft

Das vergangene Haushaltsjahr in Tangerhütte ist gar nicht so schlecht gelaufen. Der Quartalsbericht zum Jahresende zeigt mehr Einnahmen bei den Steuern und weniger „Dispo“.

Von Birgit Schulze 11.02.2026, 10:30
Die Grundsteuer-Hebesätze waren im Vorjahr immer wieder Thema in Tangerhütte. So schlecht aber scheint das Jahr gar nicht gelaufen zu sein.
Tangerhütte. - Das vergangene Jahr scheint finanziell gar nicht so schlecht gelaufen zu sein für die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte – das sagt eine Bilanz aus dem Rathaus für das letzte Quartal 2025, die jetzt Stadträten vorgelegt wurde. Dabei wurde beim Thema Geld immer wieder hart diskutiert.