Haushaltsperre Tangerhütte spart kräftig: Budget im Vorjahr nicht ausgeschöpft
Das vergangene Haushaltsjahr in Tangerhütte ist gar nicht so schlecht gelaufen. Der Quartalsbericht zum Jahresende zeigt mehr Einnahmen bei den Steuern und weniger „Dispo“.
11.02.2026, 10:30
Tangerhütte. - Das vergangene Jahr scheint finanziell gar nicht so schlecht gelaufen zu sein für die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte – das sagt eine Bilanz aus dem Rathaus für das letzte Quartal 2025, die jetzt Stadträten vorgelegt wurde. Dabei wurde beim Thema Geld immer wieder hart diskutiert.