Initiative gegen Rechtsextremismus Aus Sorge wird Tatendrang: Salzwedeler entwickeln Gegenstrategie
Rund 60 Teilnehmende aus Zivilgesellschaft und Politik diskutieren im Lorenzsaal der St. Marien über Maßnahmen gegen Rechtsextremismus vor der Landtagswahl.
Aktualisiert: 11.02.2026, 10:37
Salzwedel. - Mehr als 60 Menschen – von einfachen Bürgern bis hin zu Vertretern von Gewerkschaften, Parteien und der Kirche – trafen sich am Sonnabend in Salzwedel zu einem Strategietreffen im Vorfeld der diesjährigen Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.