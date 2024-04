Finanzen unter Verschluss Geld wird zurück gehalten: Erneute Sperre für den Haushalt in Tangerhütte (Kreis Stendal)

Es gibt einen genehmigten Haushaltsplan für das laufende Jahr in Tangerhütte, doch der ist verbunden mit der Anordnung einer sofortigen Haushaltssperre. Es geht also weiter wie in den Vorjahren - ausgegeben werden darf nur das Notwendigste.