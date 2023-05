Gastronomie Geschichte gibt's mit dazu in den „Bismarckstuben“ in Tangerhütte

Die Tangerhütter Gaststätte „Bismarckstuben“ , früher „Hotel zum Fürsten Bismarck“ feiert unter diesem Namen in wenigen Tagen ihren 20. Geburtstag. Doch eine Tradition als Wirtshaus hat das Objekt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts schon früher gehabt. Die aufrechtzuerhalten war in Coronazeiten gar nicht so einfach, erzählt Wirtin Elke Giebeler.