Die Gemeinschaftsschule in Tangerhütte hat jetzt einen Genussbotschafter und jede Menge toller, kreativer Ideen für die Küche. Damit Kochen gesund ist, ein Bewusstsein für die Herkunft der Lebensmittel weckt und trotzdem Spaß macht, fördert die Barmer die Einrichtung im Rahmen der Ernährungsinitiative „Ich kann kochen!“

Gesund essen: Schüler in Tangerhütte lernen kreatives Kochen

Genussbotschafter Patrick Groß (von links), Barmer-Regionalgeschäftsführerin Cynthia Pietsch-Stein und die Schüler Sophia, Lucie, Hermann und Theo freuen sich, dass die Gemeinschaftsschule in Tangerhütte Teil der Ernähungsinitiative „Ich kann kochen!" wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte. - Anregungen für neue, spannende, aber vor allem gesunde Rezepte, aber auch Ideen, wie man lieb Gewordenes abwandeln kann, will die Ernährungsinitiative „Ich kann kochen!“ der Barmer-Krankenkasse vermitteln. Die Wilhelm-Wundt-Gemeinschaftsschule in Tangerhütte ist jetzt Teil dieser Initiative, die schon im Kindesalter für eine ausgewogene Ernährung begeistern will.