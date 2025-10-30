Seit Jahren sind sie im Halloween-Fieber und jedes Jahr wird aufgestockt. Was dieses Jahr neu ist in der „Gasse des Grauens“ von Elversdorf bei Tangerhütte (Landkreis Stendal).

Halloween-Familie stockt auf: Gruselspaß auf dem Dorf wächst weiter

Das Gruselhaus in Elversdorf lädt zum Bestaunen ein.

Die „Gasse des Grauens“ in Elversdorf im Landkreis Stendal nimmt in jedem Jahr neue und größere Gestalt an. Riesige Figuren in der Hexenküche, der neuen Puppenstube und andere Szenen locken mit Anbruch der Dunkelheit zum fröhlichen Gruseln. Und dafür ist eine ganze Familie im Einsatz.