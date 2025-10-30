weather regenschauer
Seit Jahren sind sie im Halloween-Fieber und jedes Jahr wird aufgestockt. Was dieses Jahr neu ist in der „Gasse des Grauens“ von Elversdorf bei Tangerhütte (Landkreis Stendal).

Aktualisiert: 30.10.2025, 11:43
Das Gruselhaus in Elversdorf lädt zum Bestaunen ein.
Das Gruselhaus in Elversdorf lädt zum Bestaunen ein. Foto: Birgit Schulze

Die „Gasse des Grauens“ in Elversdorf im Landkreis Stendal nimmt in jedem Jahr neue und größere Gestalt an. Riesige Figuren in der Hexenküche, der neuen Puppenstube und andere Szenen locken mit Anbruch der Dunkelheit zum fröhlichen Gruseln. Und dafür ist eine ganze Familie im Einsatz.