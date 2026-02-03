Wenn die Polonaise beim Karneval in Uetz gestartet wird, bleibt kaum einer auf seinem Platz sitzen.

Uetz. - Sie waren schon die „Sieben Zwerge“, Synchronschwimmer im Badeanzug, Sportskanonen und vieles mehr. Dieses Mal kam das Männerballett des Uetzer Karnevals als „Helden in blauen Strumpfhosen“ – mit roten Unterhosen. Highlights gab es viele bei der Prunksitzung mit zwei Gastvereinen. Begleitet von Superwoman legten die Helden in Strumpfhosen eine flotte Show auf die neue, große Bühne. Dass nach über 40 Jahren Karneval immer wieder neue Ideen in der örtlichen Turnhalle umgesetzt werden, das macht den Karneval ganz im Süden der Altmark immer wieder aufs Neue zu etwas Besonderem.