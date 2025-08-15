Ein Bulgarisches Unternehmen will in Tangerhütte 8 Millionen Euro investieren. Von Hotel, Spa und Tourismusförderung sowie einem Oldtimerzentrum ist die Rede.

Hotel, Oldtimer und mehr: Große Pläne für ein altes Schloss im Kreis Stendal

Die Arbeiten am Alten Schloss in Tangerhütte laufen auf Hochtouren. Ende 2027 soll hier ein Hotel eröffnen.

Tangerhütte. - Es könnte was ganz Großes werden, was da im Alten Schloss von Tangerhütte und drumherum passiert. Von Hotel, Spa, Tourismusförderung, aber auch einem Wissenstransferprojekt rund um den Denkmalschutz und sogar einem Oldtimerzentrum ist die Rede.