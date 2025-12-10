Der Förderkreis Bioenergiedorf Schernebeck hat zwei wichtige Schritte geschafft und besucht ähnliche Solaranlage in Schwarzholz bei Arneburg, um Erfahrungen zu sammeln.

In Sachen Agri-PV wird über den Tellerrand geschaut

Schwenkbare Solarpaneele mit breiten Flächen dazwischen, die weiter landwirtschaftlich genutzt werden können, machen Agri-PV-Anlagen aus. In Schwarzholz werden sie errichtet, in Schernebeck könnte es bald losgehen.

Schernebeck. - Der Förder- und Arbeitskreis Bioenergiedorf Schernebeck haben eine Anlage im Bau besucht, die ähnlich wie die im eigenen Dorf geplante aussieht. Wenn alles nach Plan verläuft, könnte es in Schernebeck schon bald mit dem Bau sogenannter Agri-Photovoltaikanlagen (Agri-PV) losgehen.