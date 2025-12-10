weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Der Förderkreis Bioenergiedorf Schernebeck hat zwei wichtige Schritte geschafft und besucht ähnliche Solaranlage in Schwarzholz bei Arneburg, um Erfahrungen zu sammeln.

Von Birgit Schulze Aktualisiert: 10.12.2025, 17:31
Schwenkbare Solarpaneele mit breiten Flächen dazwischen, die weiter landwirtschaftlich genutzt werden können, machen Agri-PV-Anlagen aus. In Schwarzholz werden sie errichtet, in Schernebeck könnte es bald losgehen.
Schwenkbare Solarpaneele mit breiten Flächen dazwischen, die weiter landwirtschaftlich genutzt werden können, machen Agri-PV-Anlagen aus. In Schwarzholz werden sie errichtet, in Schernebeck könnte es bald losgehen. Förderkreis Bioenergiedorf Schernebeck

Schernebeck. - Der Förder- und Arbeitskreis Bioenergiedorf Schernebeck haben eine Anlage im Bau besucht, die ähnlich wie die im eigenen Dorf geplante aussieht. Wenn alles nach Plan verläuft, könnte es in Schernebeck schon bald mit dem Bau sogenannter Agri-Photovoltaikanlagen (Agri-PV) losgehen.