In Halberstadt überschlagen sich die Gerüchte nach einem großen Polizeieinsatz in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber. Nun informiert das Harzrevier, was wirklich geschehen ist.

Von Holger Manigk 11.12.2025, 15:20
In der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt kam es zu einer Massenschlägerei.
In der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt kam es zu einer Massenschlägerei. Foto: Matthias Bein/dpa

Halberstadt. - Ein Großeinsatz der Polizei in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (Zast) hat in Halberstadt für jede Menge Aufregung und wilde Spekulationen gesorgt. Bis zu 50 Beamte waren am Mittwoch, 10. Dezember, auf dem Gelände an der Friedrich-List-Straße, berichtet eine Sprecherin des Harzreviers auf Anfrage.