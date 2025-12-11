Eil
Neues Erlebnis-Dorf für Sachsen-Anhalt Karls Erdbeerhof kommt nach Wernigerode: Alle Details zum Mega-Projekt im Harz
Karls Erdbeerhof will sein neues Erlebnis-Dorf in Wernigerode bauen und sorgt für einen echten Tourismus-Knaller im Harz. Millionen-Investition, Eröffnungstermin und neue Jobs – das sind die Pläne des Erdbeer-Giganten.
Aktualisiert: 11.12.2025, 15:39
Wernigerode. - Wenn Erdbeerträume wahr werden: Karls Erdbeerhof baut sein neues Erlebnis-Dorf in Wernigerode. Für die Harzstadt, die damit eine hochkarätige touristische Attraktion gewinnt, ist das ein Meilenstein.