Sanierung mit Sorgen: Die L2 zwischen Wendemark und Werben wird ab April für acht Monate voll gesperrt. Landwirte fragen sich, wie sie auf ihre Flächen kommen sollen.

Wo geht’s zum Acker? Landwirte haben Bange vor ewig dauernder Vollsperrung der L2 bei Werben

Landwirte mit Flächen zwischen Wendemark und Werben fragen sich, wie sie im nächsten Jahr dorthin kommen sollen.

Wendemark. - Ron Falke hat zwar nur acht Hektar zwischen Wendemark und Werben, aber auch sie wollen bewirtschaftet werden. Als der Landwirt aus Lichterfelde von der achtmonatigen Vollsperrung hörte, gingen bei ihm alle Alarmglocken an.