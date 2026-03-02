Tangerhütte Ist der soziale Friede bedroht? Das Geld fehlt in den Orten
Blumen, Druckerpatronen, Farbe: Es hapert überall. Der Stadtrat in Tangerhütte hat beschlossen, dass die Stadtverwaltung den Dörfern das vertraglich zugesicherte Geld zahlen soll.
Tangerhütte. - Seit Jahren kommt immer weniger Geld in den Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte an. Das hängt mit der anhaltend problematischen Finanzlage und Haushaltssperren zusammen, sollte aber mit dem Gebietsänderungsvertrag von 2010 ausgeschlossen sein. Die sogenannten Paragraf-7-Mittel – Geld, das als Eigenmittel den Ortschaften zur Verfügung stehen soll – sind dort verankert.