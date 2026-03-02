Blumen, Druckerpatronen, Farbe: Es hapert überall. Der Stadtrat in Tangerhütte hat beschlossen, dass die Stadtverwaltung den Dörfern das vertraglich zugesicherte Geld zahlen soll.

Ist der soziale Friede bedroht? Das Geld fehlt in den Orten

Archivfoto einer Kranzniederlegung in Tangerhütte: Ortsbürgermeister Gerhard Borstell und Einheitsgemeinde-Oberhaupt Andreas Brohm legen Blumengebinde nieder. Doch wie viel Geld haben die Orte für Blumen überhaupt noch?

Tangerhütte. - Seit Jahren kommt immer weniger Geld in den Ortschaften der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte an. Das hängt mit der anhaltend problematischen Finanzlage und Haushaltssperren zusammen, sollte aber mit dem Gebietsänderungsvertrag von 2010 ausgeschlossen sein. Die sogenannten Paragraf-7-Mittel – Geld, das als Eigenmittel den Ortschaften zur Verfügung stehen soll – sind dort verankert.