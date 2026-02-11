Hackerangriff und Datenklau IT-Spezialist auf dem Dorf: Ein Vorreiter für sichere Daten
Der Bertinger Alex Müller ist IT-Unternehmer und nicht nur aktiv bei der Suchmaschinenoptimierung, sondern auch wenn es um die Souveränität von Daten geht. Warum die heute wichtiger ist denn je.
11.02.2026, 09:21
Bertingen. - Digitale Souveränität ist aktuell ein großes Thema: Deutschland will in Zeiten von Strafzöllen und unkalkulierbaren politischen Entscheidungen unabhängiger von weltweit etablierten US-Technologien werden – weil europäische Datenschutzgesetze dort nicht greifen. Ein kleines IT-Unternehmen auf dem Dorf in Bertingen treibt diese Entwicklung mit voran.