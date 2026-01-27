weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Tangerhütte
    4. >

  4. Geld für Kooperation fehlt: Jahrelang geplanter Straßenbau ist abgesagt, wird trotzdem gebaut?

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Dolmetscherin übersetzt Social-Media-Posts des Angeklagten
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Dolmetscherin übersetzt Social-Media-Posts des Angeklagten

Geld für Kooperation fehlt Jahrelang geplanter Straßenbau ist abgesagt, wird trotzdem gebaut?

Der Wasser- und Abwasserverband prüft einen Alleingang für die letzte Straße in Bittkau, die noch nicht ans Abwassersystem angeschlossen ist. Die Einheitsgemeinde hat den gleichzeitig geplanten Straßenbau abgesagt.

Von Birgit Schulze 27.01.2026, 10:00
Ein Schild warnt seit Jahren vor Straßenschäden in Bittkau, viele Anwohner haben auch selbst Schilder gemalt, auf denen zum langsamen Fahren aufgefordert wird.
Ein Schild warnt seit Jahren vor Straßenschäden in Bittkau, viele Anwohner haben auch selbst Schilder gemalt, auf denen zum langsamen Fahren aufgefordert wird. Fotos: B. Schulze

Bittkau. - Die letzte Straße in Bittkau, die bis heute ohne Abwasseranschluss ist, sollte dann ans Netz kommen, wenn auch die Fahrbahn saniert wird. Doch dafür gab es nach rund 15 Jahren Warten jetzt eine Absage aus dem Rathaus in Tangerhütte. Der Wasser- und Abwasserverband prüft inzwischen, ob er alleine baut.