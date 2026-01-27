Liveticker
Geld für Kooperation fehlt Jahrelang geplanter Straßenbau ist abgesagt, wird trotzdem gebaut?
Der Wasser- und Abwasserverband prüft einen Alleingang für die letzte Straße in Bittkau, die noch nicht ans Abwassersystem angeschlossen ist. Die Einheitsgemeinde hat den gleichzeitig geplanten Straßenbau abgesagt.
27.01.2026, 10:00
Bittkau. - Die letzte Straße in Bittkau, die bis heute ohne Abwasseranschluss ist, sollte dann ans Netz kommen, wenn auch die Fahrbahn saniert wird. Doch dafür gab es nach rund 15 Jahren Warten jetzt eine Absage aus dem Rathaus in Tangerhütte. Der Wasser- und Abwasserverband prüft inzwischen, ob er alleine baut.