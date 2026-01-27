Der Wasser- und Abwasserverband prüft einen Alleingang für die letzte Straße in Bittkau, die noch nicht ans Abwassersystem angeschlossen ist. Die Einheitsgemeinde hat den gleichzeitig geplanten Straßenbau abgesagt.

Ein Schild warnt seit Jahren vor Straßenschäden in Bittkau, viele Anwohner haben auch selbst Schilder gemalt, auf denen zum langsamen Fahren aufgefordert wird.

Bittkau. - Die letzte Straße in Bittkau, die bis heute ohne Abwasseranschluss ist, sollte dann ans Netz kommen, wenn auch die Fahrbahn saniert wird. Doch dafür gab es nach rund 15 Jahren Warten jetzt eine Absage aus dem Rathaus in Tangerhütte. Der Wasser- und Abwasserverband prüft inzwischen, ob er alleine baut.