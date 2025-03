Ergotherapeutin Silvana Grabert in ihrer Praxis mit Therapieknete. Die kann helfen, Kräfte in den Fingern zu remobilisieren.

Tangerhütte/bsh. - Mit 31 stürzte sich Silvana Grabert aus Grieben in das Abenteuer Selbstständigkeit. Am 1. April feiert sie das 20-jährige Bestehen ihrer Ergotherapiepraxis in der Tangerhütter Bismarckstraße 86. Und wenn sie zurückblickt, war die Entscheidung für diesen Beruf genau die Richtige für sie, wie sie der Volksstimme gegenüber erzählt.