In Tangerhütte ist die geplante Schließung des jetzigen Jugendclubs vorerst aufgeschoben worden - auch weil es nun doch noch Geld vom Kreis für 2024 geben soll. Eine komplette Umstrukturierung der Jugendarbeit aber ist noch nicht vom Tisch.

Jugendclub in Tangerhütte bleibt vorerst, wo er ist

Der Jugendclub in Tangerhütte mit Skaterbahn. Dort soll die Jugendarbeit erst einmal bleiben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte. - Der Jugendclub in Tangerhütte bleibt erst mal, wo er ist, bis Kosten und Räumlichkeiten geprüft sind. Die in dem Zusammenhang ab 2024 angedachte Umstrukturierung der gesamten Kinder- und Jugendarbeit in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte wurde im Stadtrat vertagt.