Junge Berliner sanieren Jahrhunderte alten Forsthof in der Altmark

In Weißewarte bei Tangerhütte hat ein junges Paar aus Berlin den historischen Forsthof mitten im Ort übernommen, und saniert das Ensemble trotz und mit vielen Denkmalschutzauflagen. Es ist das älteste Ensemble des Dorfes. Was daraus werden soll, erzählten sie der Volksstimme.

Marco Radke im Gespräch mit Carl und Eve Heine vor der großen Eventscheune in Weißewarte. Sie gehört zum historischen Forsthof, dem wohl ältesten Bauwerk im Dorf.

Weißewarte - Als „königlich preußischer Forsthof“ ist das Ensemble in Weißewarte in den Bauunterlagen verzeichnet, die Eve und Carl Heine aus Berlin mit dem Kauf des Grundstücks in Weißewarte erhielten. Dass sie überhaupt auf Weißewarte kamen, hatte mit ihrer Hochzeit zu tun.