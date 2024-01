Kinderkarneval in Grieben: Die Polonaise kam super an.

Grieben. - „Rammeldickevoll“ war die Mehrzweckhalle in Grieben beim Kinderkarneval des Griebener Carnevals Vereins „GCV“. Der fand in diesem Jahr nach längerer Pause zum ersten Mal wieder statt. Es müsse zwischen 25 und 30 Jahre her sein, dass es den zuvor letzten Kinderfasching in Grieben gab, sagt GCV-Sprecher Christian Alberts.

Ein eigenes kleines Programm mit der Funkengarde, den Sternchen, die zu den jüngsten Mitstreitern im Karnevalsverein gehören und den Dancekickers, den Jungs zwischen zehn und zwölf Jahren, sorgte für beste Unterhaltung.

Außerdem waren an dem Nachmittag zwei eigene Clowns aus den Reihen des GCV engagiert worden, um die Kinder bei Laune zu halten. Das Konzept ging auf. Polonaise und Limbotanz begeisterten und es gab auch eine Tombola und Glücksrad mit lustigen Preisen. Die Kinder hatten sichtlich ihren Spaß und bei der positiven Bilanz soll der Kinderfasching in Grieben ganz sicher auch im nächsten Jahr wieder stattfinden.