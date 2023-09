Katze schwer verletzt Katze angeschossen: Kopfgeld für Tierquäler in Tangerhütte ausgesetzt

Nachdem ihre Katze lebensgefährlich verletzt worden ist, hat eine Tangerhütterin jetzt ein Kopfgeld ausgesetzt. Dass jemand Haustiere so sehr hasst, dass er auf sie schießt, das will ihr nicht in den Kopf.