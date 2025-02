Ein Kräftemessen um die Entscheidungshoheit scheint in Tangerhütte entbrannt, wenn es um eine geschlossene Kita geht. Ein Ratsmitglied spricht vom Stadtrat als „Kaspertruppe des Bürgermeisters“.

Kita im Kreis Stendal bleibt geschlossen, obwohl der Stadtrat etwas anderes will

Demker. - Er verstehe nicht, warum es nicht vorangehe mit der Wiedereröffnung der Kita in Demker, sagte Vater Lars Heller jetzt im Hauptausschuss des Stadtrates in Tangerhütte. Und er forderte vom Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) noch einmal Antworten ein. Die sorgte für heftige Diskussionen. Im vergangenen September war die Kita in Demker gegen den Willen von Eltern und Stadtrat geschlossen worden – zuerst begründet mit fehlenden Kindern, dann auch mit fehlendem Personal.