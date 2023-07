Schernebeck - Einwohner von Schernebeck hatten mehr als 1200 Euro für die „Bürger-Solarlampe“ gespendet, durch eine Grill-Aktion des Radiosenders Radio Saw kamen weitere 1100 Euro zusammen. Am Ende aber habe das Planungsbüro „FEFA“, das das Energiedorf-Projekt begleitet, noch einmal so viel Geld wie die so gesammelten 2305 Euro dazugelegt, um die Lampe, wie sie da steht, errichten zu können.

Das erklärte der Vorsitzende des Förderkreises Energiedorf Schernebeck, Bernd Schlicht, bei der feierlichen Übergabe. „Wir setzen ein Zeichen, dass wir auch im 900 Jahre alten Schernebeck die Wende in der weltweiten Energiepolitik mit einläuten“, sagte Ortsbürgermeister Udo Wendorf.

Gemeinsam weihten Initiatoren, Förderkreis, Bürgermeister und Staatssekretär die neue Solarlampe in Schernebeck mit einem symbolischen Druck auf den Schalterein. Foto: Birgit Schulze

Staatssekretär Thomas Wünsch vom Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt, der ohnehin gerade in der Region war, schaltete die neue Solarlampe mit weiteren Vertretern des Ortes und der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte im Rahmen einer kleinen Feier frei. Wünsch sagte: „Das ist Energiewende! In Schernebeck – auf dem Dorf – zeigt man, wie sie gelingen kann!“ und „Das ist eine gute Idee, die man weiter erzählen kann.“

Die 6,40 Meter hohe Solarlampe leuchtet bei voller Akkuladung bis zu 14 Tage lang, sobald es dunkel ist – in den ersten sechs Tagen mit voller Kraft und dann mit verringerter Lichtabgabe. Angeschlossen an das Solarpanel der Lampe ist auch eine kleine Innenleuchte für das Innere der Bushaltestelle.

Für Schernebeck ist es ein erstes, sichtbares Zeichen dafür, dass man im Dorf vorangehen möchte, wenn es um regenerative Energien und die Wärmeproduktion vor Ort geht. Entstanden ist die Idee vom Energiedorf Schernebeck in der örtlichen Agrargenossenschaft der Familie Herms, die auch den Biohof betreibt. Vorgesehen ist, auf knapp sieben Hektar Fläche eine sogenannte Agri-PV-Anlage zu errichten, die Strom liefert und gleichzeitig Landwirtschaft ermöglicht.

Allerdings braucht es Ausnahmegenehmigungen, weil das Gebiet aktuell dem Landschaftsschutz unterliegt. Für den zweiten Schritt, die Wärmegewinnung in der Zeit, in der die Solarproduktion in den energiefressenden Wintermonaten nicht ausreicht, sei man noch auf der Suche nach Lösungen, erklärten die Projektverantwortlichen vor Ort.