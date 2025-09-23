Landwirt Stephan Polzin spricht auf seinem Hoffest in Sandbeiendorf über Herausforderungen in der Landwirtschaft und bietet Einblicke in seinen Biobetrieb.

Kochshow und Podium: Wenn der Biohof zur Bühne wird

Sandbeiendorf. - Biolandwirt und Landwirtschaftsmeister Stephan Polzin lädt am 18. Oktober auf seinen „Eifelhof“ in Sandbeiendorf ein. Zum Hoffest im 31. Jahr des Betriebsbestehens sei auch ein Politisches Forum zum Thema „Landwirtschaft im Wandel“ geplant. Außerdem sind die Vizegrill-Weltmeister „GoGrillazBarbie“ mit einem Bio-Tasting zu Gast.