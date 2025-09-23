Die Kita „Mühlenspatzen“ im Huy-Ort Anderbeck nimmt bereits an verschiedenen Nachhaltigkeitsprojekten teil. Nun ist ein weiteres dazugekommen.

Neues Konzept im Huy: Wie ein Bücherschrank, nur für Kinderkleidung

Anderbeck. - Büchertauschschränke gibt es auch in der Huy-Region bereits zahlreiche - die gut frequentiert werden. Kein Wunder, ist das Konzept denkbar einfach: Wer ein gelesenes Buch nicht mehr haben möchte, stellt es rein - und wer eins braucht, nimmt es raus. Kostenlos, anonym und niedrigschwellig. Auf dem gleichen Prinzip beruht das Konzept von Wear-Share, das nun auch im Huy zu finden ist.