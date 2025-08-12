weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Typisierungsaktion in Tangerhütte Krebs: Stammzellspender für Kind (5) aus dem Kreis Stendal gesucht

Der Verein „Blaue Nase hilft“ will Lebensretter für an Leukämie erkranktes Mädchen aus Tangerhütte mobilisieren. Am Freitag gibt es eine Typisierungsaktion vor Ort.

Von Birgit Schulze 12.08.2025, 19:00
Die kleine Vaiana aus Tangerhütte auf der Intensivstation. Die Fünfjährige kämpft gegen akute lymphatische Leukämie.
Die kleine Vaiana aus Tangerhütte auf der Intensivstation. Die Fünfjährige kämpft gegen akute lymphatische Leukämie. Foto: J. Wieprecht

Tangerhütte. - Als der Verein „Blaue Nase hilft“ von der Krebserkrankung der kleinen Vaiana aus Tangerhütte erfuhr, machte man sich dort in die Spur, um für das kleine Mädchen Hilfe zu organisieren. Am Freitag soll es eine Typisierungsaktion für potenzielle Stammzellspender in Tangerhütte geben.