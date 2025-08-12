Der Verein „Blaue Nase hilft“ will Lebensretter für an Leukämie erkranktes Mädchen aus Tangerhütte mobilisieren. Am Freitag gibt es eine Typisierungsaktion vor Ort.

Die kleine Vaiana aus Tangerhütte auf der Intensivstation. Die Fünfjährige kämpft gegen akute lymphatische Leukämie.

Tangerhütte. - Als der Verein „Blaue Nase hilft“ von der Krebserkrankung der kleinen Vaiana aus Tangerhütte erfuhr, machte man sich dort in die Spur, um für das kleine Mädchen Hilfe zu organisieren. Am Freitag soll es eine Typisierungsaktion für potenzielle Stammzellspender in Tangerhütte geben.