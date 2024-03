Tangerhütte. - Das Veranstalter-Duo Alex Dahms und Eike Bräsel aus Tangerhütte lädt gleich zweimal im März ins Kulturhaus der jüngsten Stadt der Altmark – Tangerhütte – zum Feiern ein: Der erste Termin ist Sonnabend, 16. März. An diesem Tag stehen die Damen im Mittelpunkt: Zur Frauentagsparty werden die Partyband „Zeitlos“ und DJ X-Side erwartet.

Einlass ist ab 19 Uhr und das ganz ausdrücklich nicht nur für Frauen. Denn dass die Damenwelt ganz ohne Männer feiert, das ist in Tangerhütte schon lange aus der Mode. Neben der Liveband lockt auch eine Versorgung mit Imbiss und Getränken durch den Gastroservice Bräsel. Einlass ist ab 16 Jahren (mit Muttizettel).

Am Ostersonntag, 31. März, wird es dann das nächste Partyhighlight im Kulturhaus in Tangerhütte geben: Zur Osterparty „Ei-Karamba“, die vor einigen Jahren noch in Bellingen gefeiert wurde, wird ab 20 Uhr eingeladen. Die Besucher erwartet ein kunterbunt geschmückter Saal, und ein Musikmix, der keine Wünsche offenlasse, so die Veranstalter. Auf der Bühne werden die DJs Stevo, Ravekid, X-Side und Milton erwartet. Für die Osterparty gilt ein Mindestalter von 18 Jahren.

Karten für beide Veranstaltungen und weitere Informationen gibt es im Rathaus in Tangerhütte (Telefon 03935/28236) oder unter Telefon 0176/61095019.