Flaschenpoststationsmeister und Künstler Benno Zöllner verwandelt alten Trafoturm in die kleinste Galerie in Bittkau an der Elbe. Was dort kostenfrei gezeigt wird.

Kunst ohne Gequatsche: Neue Galerie auf vier Quadratmetern an der Elbe

Die Flaschenpoststation von Bittkau und der Trafoturm mit Galerie im Hintergrund.

Bittkau. - Am Elbufer von Bittkau breitet sich die Kunst aus. Was mit dem blauen Haus – der offiziellen Flaschenpoststation von Künstler und Kunsttherapeut Benno Zöllner – begann, greift nun aufs alte Trafohäuschen gleich nebenan über: Das Angebot, Kunst zu sehen, zu genießen und einfach auf sich wirken zu lassen – kostenfrei und immer wieder mit neuen Angeboten –, ist neu. Man dürfe dort, auf vier Quadratmetern „im Bilde sein, den Faden verlieren, schauen, was es Neues gibt oder einfach nur herein- und hinausspazieren“, sagt Benno Zöllner.