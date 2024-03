Ein Verein in Grieben (Kreis Stendal) beteiligt sich im September am Lichtblütenfest - einer altmarkweiten Aktion aus Kunst und Licht.

Grieben. - Der Heimat- und Windmühlenverein in Grieben beteiligt sich in diesem Jahre erstmals am altmärkischen Lichtblütenfest. Das teilt der Vorstand des Vereins an der Elbe mit. Am Sonnabend, 21. September, soll ein eigenes, leuchtendes Fest aus Show, Unterhaltung und Lichterzauber rund um die historische Bockwindmühle gefeiert werden.

Schon 2022 hatte es die Veranstaltung in der westlichen Altmark gegeben, jetzt soll sie auch in die Tangerhütter Region schwappen. Das Lichtblütenfest als besondere Mischung aus Licht, Kunst und vielen anderen Elementen soll rund um die Mühle zum Verweilen einladen und auch Menschen aus anderen Regionen anlocken. Details sind derzeit noch in der Planung.

Abhängen wird das genaue Programm auch von einer beantragten Landesförderung des Projekts, wie es sie auch 2022 schon gegeben hatte.

In Grieben, wo man bisher vor allem aus eigener Kraft zahlreiche Jahreshöhepunkte vom Mühlentag bis zum Weihnachtsmarkt für die Menschen der Region organisiert, sieht man die Beteiligung am Lichtblütenfest als echte Herausforderung. Es soll aber auch die Chance sein, etwas Neues auf die Beine zu stellen, das die Besucher so schnell nicht vergessen.