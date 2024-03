Verein plant für Oktober Licht und Kunst: Eine eigene Schlössernacht für Tangerhütte (Kreis Stendal)

Der Verein „Aus einem Guss“ plant in diesem Jahr das Lichtblütenfest in den Stadtpark von Tangerhütte zu holen. Schloss, Mausoleum und Kunstgusspavillon sollen in Licht getaucht werden und ein bisschen soll alles an die Schlössernacht von Potsdam erinnern.