Der Griebener Franz Krone bekommt mit 90 Jahren eine Ehrenurkunde der Handwerkskammer in Magdeburg.

Von Birgit Schulze Aktualisiert: 24.10.2025, 11:56
Franz Krone (sitzend) aus Grieben erhält den diamantene Meisterbrief aus den Händen von Präsident Andreas Dieckmann (links) und Hauptgeschäftsführer Burkhardt Grupe. Alena Renner, Handwerkskammer Magdeburg

Grieben. - Den diamantenen Meisterbrief als Maschinenbaumeister hat der Griebener Franz Krone in Magdeburg verliehen bekommen. Die Handwerkskammer Magdeburg vergibt diese Auszeichnung an Menschen, die vor 60 Jahren ihre Meisterprüfung abgelegt haben. Franz Krone ist in der Region ein durchaus bekannter Name. Heute führen seine Kinder sein Vermächtnis unter dem Namen „Schutzgitteranlagen Krone“ in Grieben fort.