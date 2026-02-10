Tangerhütte Mit Denkmalschutz: Kirche, Galerie und Versteigerungsobjekt im Kreis Stendal
Das frühere katholische Gotteshaus von Tangerhütte ist eine Art-Deco-Seltenheit und steht jetzt erneut zum Verkauf. Zuletzt war sie als Galerie genutzt worden.
Aktualisiert: 10.02.2026, 16:47
Tangerhütte. - Die katholische Kirche in Tangerhütte soll versteigert werden. Auf Immobilienportalen im Internet wird sie zu einem Startwert von 29.000 Euro angeboten. Das denkmalgeschützte Gebäude ist derzeit aber weder Kirche noch Wohnhaus.