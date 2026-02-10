Im Bewos-Sportzentrum präsentieren Nachwuchs-Artisten eine bunte Show. In den Tagen davor können sich die Kinder ausprobieren und trainieren. Die Awolino-Zirkuswoche ist nur durch ehrenamtliche Helfer möglich. Ob das Ferienangebot weitergehen kann, war zuletzt unklar.

„Willkommen im Gaga-Land“: Über 60 Kinder begeistern bei Awolino-Zirkus-Show in Oschersleben

„Willkommen im Gaga-Land“ hieß das Motto der Zirkuswoche der Oschersleber Awolinos in den Winterferien. Die teilnehmenden Kinder präsentierten zum Abschluss artistische Kunststücke vor Publikum.

Oschersleben - Im Bewos-Sportzentrum wurde es in den Winterferien erneut laut, bunt und ein wenig verrückt –Unter professioneller Anleitung konnten insgesamt 62 Kinder eine Woche lang artistische Kunststücke einstudieren, die sie am Freitag in einer großen Zirkusshow vor Eltern, Großeltern und Freunden präsentierten.