Eine Familie aus den USA mit dem Namen Magdeburg sucht in Magdeburg ihre Vorfahren. Was hinter der Geschichte steckt und wie Genealogen helfen wollen.

Magdeburg: So finden Sie Ihre Vorfahren

Neben Kirchenbüchern und Archivalien sind auch alte Adressbücher Quellen für die Genealogen.

Magdeburg. - 2024 gab die Arbeitsgemeinschaft Genealogie im Kultur- und Heimatverein den Magdeburgern in einer Volksstimme-Serie Tipps für die Spurensuche zu den Altvorderen – von Internet bis Ahnentafel. Karl-Heinz Kaiser sprach darüber mit Werner Meister, Pressesprecher der AG.