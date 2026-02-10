Wie Genealogen Familiengeschichten recherchieren Magdeburg: So finden Sie Ihre Vorfahren
Eine Familie aus den USA mit dem Namen Magdeburg sucht in Magdeburg ihre Vorfahren. Was hinter der Geschichte steckt und wie Genealogen helfen wollen.
10.02.2026, 18:00
Magdeburg. - 2024 gab die Arbeitsgemeinschaft Genealogie im Kultur- und Heimatverein den Magdeburgern in einer Volksstimme-Serie Tipps für die Spurensuche zu den Altvorderen – von Internet bis Ahnentafel. Karl-Heinz Kaiser sprach darüber mit Werner Meister, Pressesprecher der AG.