Eine Familie aus den USA mit dem Namen Magdeburg sucht in Magdeburg ihre Vorfahren. Was hinter der Geschichte steckt und wie Genealogen helfen wollen.

Von Karl-Heinz Kaiser 10.02.2026, 18:00
Neben Kirchenbüchern und Archivalien sind auch alte Adressbücher Quellen für die Genealogen. Foto: Karl-Heinz Kaiser

Magdeburg. - 2024 gab die Arbeitsgemeinschaft Genealogie im Kultur- und Heimatverein den Magdeburgern in einer Volksstimme-Serie Tipps für die Spurensuche zu den Altvorderen – von Internet bis Ahnentafel. Karl-Heinz Kaiser sprach darüber mit Werner Meister, Pressesprecher der AG.