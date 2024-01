Mitmachen bei Grisu und der Kinderfeuerwehr in Tangerhütte

Den Feuerwehrdrachen Grisu als Geschichte und als Malvorlage gab es beim jüngsten Treffen der Kinderfeuerwehr in Tangerhütte.

Tangerhütte. - Grisu, der kleine Feuerwehrdrache ist das Maskottchen der Kinderfeuerwehr in Tangerhütte. Er prangt nicht nur auf den T-Shirts der künftigen Feuerwehrleute, sondern dient auch als Vorbild.

Denn Grisu will unbedingt ein richtiger Feuerwehrmann werden. Eine Geschichte rund um den kleinen Drachen wurde jetzt beim Treffen der Nachwuchstruppe vorgelesen und Grisu-Bilder durften ausgemalt werden.

Neben solchen kreativen Angeboten geht es bei der Kinderfeuerwehr ab fünf Jahren vor allem darum, an die Welt der Feuerwehr heranzuführen.

Es geht um Gerätekunde und Erste Hilfe, aber auch das spielerische Kennenlernen der Abläufe und Tätigkeiten bei der Feuerwehr.

Obwohl die Kinderfeuerwehr stets gut ausgelastet ist, gebe es inzwischen wieder einige freie Plätze, berichtet Betreuerin Janet Gruber. Wer also Lust hat, mitzumachen, ist zum nächsten Treffen am 23. Februar ab 16 Uhr im Gerätehaus in Tangerhütte, Gießereistraße, gern gesehen.