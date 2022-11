Mühlenweihnacht: An der Elbe wird die Weihnachtsfrau geweckt

In diesem Jahr wird in der Griebener Bockwindmühle nicht der Weihnachtsmann, sondern seine Frau aufgeweckt. Zur Mühlenweihnacht hat sich der ausrichtende Heimat- und Windmühlenverein aber noch mehr einfallen lassen.

Zur Mühlenweihnacht zu Füßen der historischen Bockwindmühle wird in Grieben eingeladen.

Grieben - Die Mühlenweihnacht in Grieben an der Elbe hat seit vielen Jahren Tradition. Und doch weicht man ein wenig ab in diesem Jahr. Nicht der Weihnachtsmann sondern seine Frau wird im Bett des Müllers geweckt werden. Und zu späterer Stunde darf es auch ein wenig feuriger zugehen.