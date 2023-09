Mit einem neuen Leseort in Tangerhütte überraschte das Kulturhaus nicht nur die Besucher, sondern auch die Vorlesenden: Schauspielerin Carmen-Maja Antoni sagte in gewohnt trocken-charmanter Art: „Ich habe noch nie in einem Busbahnhof gelesen“. Sie kam mit ihrer Tochter.

Tangerhütte - Zum ersten Mal fand eine Lesung des Kulturhauses in Tangerhütte an einem anderen, wohl doch eher ungewöhnlichen Ort statt. Auch Schauspielerin Carmen-Maja Antoni, die mit ihrer Tochter Jennipher zusammen für dieses Gastspiel in die Altmark gekommen war, bemerkte gewohnt trocken: „Ich habe noch nie in einem Busbahnhof gelesen.“

Von Bahnhofsatmosphäre war allerdings keine Rede im einstigen Autohaus, das inzwischen Zentrale des Taxi- und Busunternehmens Peter Krüger in Tangerhütte ist. Der geräumige, frühere Ausstellungsraum bot sich als Lesezimmer bestens an und die Antonis sorgten mit gewitzten Geschichten von „Alten, die jung geblieben sind“ und „Jungen, die manchmal ganz schön alt aussehen“ für viele Lacher.

Organisiert hatte den Besuch der Schauspielerinnen in der Altmark Agenturchefin Dagmar Perschke von dpe-event aus Halle. Gekommen waren fast 80 Gäste, viele von außerhalb. Hintergrund der Lesung an einem anderen Ort war auch, dass am Folgetag das Blasmusikfest im Kulturhaus stattfand und man so nicht noch mal kurzfristig umzuräumen brauchte.

Kulturhausleiter Sven Biermann, der diese Idee schon länger hatte, kann sich durchaus vorstellen, öfter Gastspiele bei Peter Krüger zu organisieren, und dankte diesem für die Unterstützung.