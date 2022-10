Nächstes Solar-Großprojekt: 168 Fußballfelder in Bittkau (Altmark) im Gespräch

Der nächste Solarpark in der Region Tangerhütte wird geplant: Das Ausmaß möglicher Photovoltaik-Anlagen bei Bittkau an der Elbe sorgte für tiefes Durchatmen und für Diskussionen. Während die Einen versuchten mit Naturschutz und dem Wert von Anbauflächen zu argumentieren, sprachen sich andere klar für die Stromproduktion auf schlechten Böden aus. Über den Umfang soll der Ortschaftsrat entscheiden.

Bittkau - Das Unternehmen „SWS Renergy“, das auch in Uchtdorf und Weißewarte große Solarparks plant, will in Bittkau Photovoltaikanlagen aufstellen. Die anvisierte Fläche ist größer als die zuletzt in Uchtdorf anvisierte und das sorgte bei einigen Einwohnern für Entsetzen. Doch noch sei alles offen, erklärte Bittkaus Ortsbürgermeister Alexander Wittwer.