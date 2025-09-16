Die Kindertagesstätte „Haus der kleinen Racker“ hat nach Monaten ohne nun wieder eine Einrichtungschefin.

Bellingen. - Nach der Kündigung der langjährigen Leiterin der Kita in Bellingen und Monaten ohne reguläre Leitung kehrt jetzt wieder Stabilität in der Kita in Bellingen ein. Darüber informiert das Rathaus in Tangerhütte. Monique Knackmuß heißt die junge Frau, die nach jahrelanger Erfahrung als Erzieherin nun ab September die Leitung in Bellingen übernommen hat. Sie hatte sich eigens für diese Aufgabe in den vergangenen Monaten weiterbilden lassen.