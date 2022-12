Tangerhütte Nur noch online informieren: Hat das Amtsblatt ausgedient?

Reicht es aus, amtliche Bekanntmachungen künftig nur noch per Internet anzubieten? In den Ausschüssen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte gibt es dazu sehr unterschiedliche Ansichten. Kritisiert wird etwa, dass es nicht in allen Orten Schaukästen gibt und darin auch künftig nicht alles an Neuerungen zu finden sein wird.