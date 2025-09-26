Zwei Polizeibeamtinnen sind ab sofort alle zwei Wochen in der Gemeinschaftsschule „Wilhelm Wundt“ in Tangerhütte zu Gast. Die Schülersprechstunde soll Nähe schaffen und Vertrauen.

Polizei in der Schule: Partner gegen Mobbing und Gewalt

In der Bibliothek der Tangerhütter Gemeinschaftsschule sind die Regionalbereichsbeamtinnen Kathrin Spindler (von rechts) und Rebecca Heinze jetzt regelmäßig zur Schülersprechstunde anzutreffen. Schulleiter Patrick Groß begrüßt das neue Angebot sehr.

Tangerhütte. - Die Gemeinschaftsschule in Tangerhütte geht zusammen mit den Regionalbereichsbeamtinnen der Polizei neue Wege: Eine regelmäßige Schülersprechstunde mit den Gesetzeshütern soll niederschwellig den Kontakt zur Polizei ermöglichen. Egal ob es um die ordnungsgemäße Zulassung von Fahrzeugen oder Themen wie Mobbing und Internet geht.