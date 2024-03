Lüderitz. - „Circus Smiley“ hat seine Zelte wieder in Lüderitz/Groß Schwarzlosen aufgeschlagen – zum inzwischen vierten Mal. Die dortigen Grundschüler trainieren mit den Familienmitgliedern der Betreiberfamilie um Simona und Steffen Woitschack seit Montag die ausgefallensten Kunststückchen.

Und weil sie sich so ins Zeug gelegt haben, durften die Kinder schon am zweiten Tag in der Zirkusmanege selbst üben. Der Projektzirkus zieht seit vielen Jahren durch die Lande, um Kindern Freude am Zirkus, aber auch Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu vermitteln, und auch Respekt vor dem, was Zirkuskünstler leisten.

Elise zeigt am Ringtrapez, was sie schon gelernt hat. Birgit Schulze

Eine knappe Woche lang wird geübt, bevor am Donnerstag, 21. März, ab 17 Uhr Eltern, Freunde und alle, die Spaß an Zirkus haben, zur Galavorstellung eingeladen sind. Das Spektakel findet auf der Festwiese am Park von Groß Schwarzlosen statt.

Neben spektakulärer Artistik am Ringtrapez und tollen Nummern mit Teller- und Balljonglage wird es auch Zauberei, eine Neon-Show und lustige Clownerie-Einlagen geben. Charlett, Julia und Geoffrey Woitschack gehören ebenso zum Trainerteam wie David Tscheike. Möglich wurde das Gastspiel durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins der Grundschule und durch weitere Sponsoren.