Nach einem Präventionstag vor Ort plant die Polizei einen regelmäßigen Sprechtag an der Gemeinschaftsschule „Wilhelm Wundt“ in Tangerhütte.

Schüler werden von der Polizei über Alkohol und Drogen aufgeklärt

Josie aus der fünften Klasse durchquerte mit der Rauschbrille und „1,3 Promille“ den Parcours auf dem Hof der Gemeinschaftsschule „Wilhelm Wundt“ in Tangerhütte, um dann mit vorgetäuschtem Rausch den Schlüssel ins Haustürschloss zu stecken – gar keine einfache Übung.

Tangerhütte. - Ein Drogentest auf dem Schulhof, im (simulierten) Rausch nach Hause torkeln. Das gab es jetzt beim Präventionstag an der Gemeinschaftsschule in Tangerhütte. Obwohl Alkohol, Zigaretten und Drogen normalerweise tabu sind, sorgen sie an Schulen immer wieder für Probleme. Themen, die Schüler zwischen 11 und 16 Jahren beschäftigen, kamen bei Polizei und Ordnungsamt auf den Tisch.