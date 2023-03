Mit einem Erfolgsrezept, das in Coronazeiten aus Mangel an Erntehelfern entstanden war, geht Spargelbäuerin Carmen Kalkofen bei Tangerhütte jetzt das vierte Jahr neue Wege. Privatleute bekommen eine Kurzeinweisung und ernten ihren Spargel dann eine Saison lang selbst.

Spargelbäuerin in der Altmark setzt auf Privaternte und Mietbeete

Carmen Kalkofen (links) bei der Einweisung ins Spargelstechen im Jahr 2020 in Cobbel.

Cobbel - In Coronazeiten, als Erntehelfer nicht einreisen durften und der Spargel trotzdem wuchs, startete Spargelbäuerin Carmen Kalkofen im kleinen Cobbel erstmals mit dem Vermieten von Spargelreihen an Privatleute. Einerseits wollte sie die Arbeitsbelastung im Betrieb senken, andererseits auch testen, ob neue Vermarktungsideen ankommen. Und die Spargelbeetvermietung kam bestens an.